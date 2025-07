Gyasi ritrova la sua Palermo: «Tornare era nel mio destino»

Il ritorno di Gyasi a Palermo sembra scritto nel destino. La sua è una storia particolare: nato nel capoluogo siciliano l’11 giugno 1994 da genitori ghanesi, vi ha vissuto fino all’età di quattro anni, prima di trasferirsi nel paese d’origine della madre e del padre.

A undici anni è tornato in Italia, stabilendosi con la famiglia a Pino Torinese, in provincia di Torino. Il suo trasferimento in rosa sarebbe potuto avvenire prima, ma non ci sono state le condizioni, che invece si sono verificate in questa sessione di mercato, sempre con un po’ di complicazioni. Il Palermo aveva puntato Elia e ha poi virato su di lui dopo le difficoltà a chiudere l’accordo con lo Spezia. Il palermitano non ha esitato un attimo ad accettare.

«Ero in ritiro con l’Empoli e ho ricevuto la chiamata del mio agente. Mi ha fatto capire che il Palermo era interessato e quando l’ho sentito non ci ho pensato due volte, ho accettato subito». Il suo rapporto con la città natale è ancora tutto da costruire. «Ero piccolo, Palermo l’ho vissuta poco. Mia madre si è trasferita a Torino, ho fatto un po’ di giri. Alla fine, è stato il destino a farmi tornare. Sono veramente contento».