Palermo, Ceccaroni: «Con Inzaghi impatto top»

Pietro Ceccaroni è ormai uno dei leader del Palermo. Dopo il capitano e il primo nuovo acquisto, è lui a intervenire in conferenza stampa dal ritiro di Chatillon, segno di un ruolo centrale nel progetto.

Come gli altri compagni, anche il numero 32 conferma quello che ormai è chiaro: Inzaghi ha cambiato tutto, c’è una ventata di aria fresca e rinnovato entusiasmo. «L’impatto è stato molto positivo. C’è fervore, è l’aspetto principale a inizio stagione. L’allenatore si è presentato con grande voglia di lavorare, cerca di trasmetterci quello in cui crede. Stiamo lavorando tanto in questi giorni».

Guardare avanti con fiducia è il mantra di queste giornate in Valle d’Aosta, ma guardarsi indietro per migliorare diventa quasi un obbligo.

