Palermo, assist di Augello: «Faremo grandi cose»

Dei cross così precisi provenienti dalla fascia sinistra non si vedevano da tempo in casa Palermo. Ad Augello sono bastati soltanto pochi tocchi in rosanero per confermare l’importanza di un rinforzo così qualitativo. Il curriculum parla da solo: 197 presenze in Serie A, ultime cinque stagioni da protagonista assoluto tra Cagliari e Sampdoria.

Nell’ultimo campionato ha messo a referto 7 assist e in questo ritiro estivo si è ben capito che Pohjanpalo e gli altri attaccanti rosa riceveranno tanti palloni invitanti. Non solo corsa, che è la sua caratteristica principale, ma anche tanta qualità. E carisma, di un tipo diverso però. Augello è un ragazzo all’apparenza taciturno, di poche parole e tanti fatti. In Valle de D’Aosta è uno dei più acclamati dai tifosi, curiosi di vedere da vicino l’unico volto nuovo fin qui arrivato al Palermo.

Lui è sempre disponibile con tutti per foto e autografi, sempre con il garbo e l’umiltà di un ragazzo di 30 anni che è partito da Ponte San Pietro, squadra della Serie D bergamasca, ha scalato tutte le categorie ed è arrivato a giocare in stadi importanti con maglie prestigiose.