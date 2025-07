Inzaghi e gli auguri social per il Festino: «Dalla Valle d’Aosta mi unisco a voi per un giorno speciale»

«Ciao a tutti i palermitani, anche qui dalla Valle d’Aosta mi volevo unire a voi per un giorno speciale. So che è il festino di Santa Rosalia e ci tenevo a farvi un grande augurio. So che unisce tutti i palermitani, senza distinzioni, per cui viva Palermo e Santa Rosalia». Così il tecnico del Palermo Filippo Inzaghi, attraverso il profilo Instagram del club rosanero dal ritiro si rivolge ai tifosi rosanero in occasione del 401° Festino di Santa Rosalia.

Nel video il messaggio di Pippo Inzaghi sui canali social del Palermo