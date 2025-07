Palermo, Inzaghi ha già stregato tutti

Nel pomeriggio si è svolto il primo allenamento del ritiro. L’approccio iniziale di Inzaghi con la squadra è stato carico di intensità. Il tecnico ha riunito i giocatori in cerchio per un lungo discorso introduttivo. Per non perdere nessun concetto si è aiutato con degli appunti annotati su un foglio, segno della cura con cui ha preparato il suo intervento. Il linguaggio del corpo dell’allenatore ha trasmesso determinazione e coinvolgimento. Ancora nessun accenno agli aspetti tattici, ma tanta voglia di imprimere subito la propria impronta.

