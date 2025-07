Palermo, Brunori: «C'è voglia di rivalsa, mister Inzaghi ci trasmette la grinta giusta»

«La società è molto presente e ci fa capire che non c'è più tempo da perdere - continua Brunori - C'è un obiettivo ben chiaro a tutti che si conquista sul campo con il lavoro e l’unione tra di noi. Sono state fatte delle scelte, con alcuni compagni che sono rimasti fuori dal progetto, ho vissuto tanti momenti importanti nel bene e nel male e faccio loro un grande in bocca al lupo. Cosa non ha funzionato lo scorso anno? Sicuramente è mancato qualcosa, è un’annata che vogliamo cancellare ma che ci deve servire per non commettere più deterninati errori. Il gruppo, però è rimasto unito anche nelle difficoltà. Ho solo voglia di ricominciare e di mettermi a disposizione per il nostro obiettivo. Bisogna essere un pò più cazzuti, scusando il termine, ci vuole quella rabbia che in questo campionato di serie B serve».

«Le prime impressioni su Inzaghi sono super positive. Ha trasmesso tanto entusiasmo, tanta determinazione ed era da qualche anno che non percepivo tutto questo, senza nulla togliere a chi c'era prima. Personalmente sono felice e motivato, come tutti i miei compagni. C'è voglia di rivalsa e di fare un campionato importante, col raggiungimento di un sogno che tutti conosciamo e che va alimentato con il lavoro. Siamo pronti a seguire le indicazioni di mister Inzaghi». Sono le parole del capitano del Palermo Matteo Brunori nella prima conferenza stampa dal ritiro di Châtillon.

«Io trequartista? Mi trovo bene ovunque li davanti, con tutti ho un buonissimo rapporto. Dialogo bene sia con Pohjanpalo che con Le Douaron» continua Brunori che quest’anno potrebbe entrare ancora di più nella storia del Palermo: «Sei gol per raggiungere Miccoli? Lo spero, ma non lo vedo come primo obiettivo. Il mister ha detto parole sacre, ovvero che il nostro obiettivo quest’anno è collettivo. Io sono contento di far parte della storia di una città e di un club che sento come casa mia. Se ricordo Inzaghi calciatore? Non posso scordarmi del mister attaccante: in quel Milan lo vedevo come un idolo essendo punta anche lui. È bello vederlo qua perché questo serve a motivare ulteriormente noi calciatori, dobbiamo solo seguirlo».

Infine Brunori torna a parlare del rapporto con i tifosi che si sta rinsaldando, come dimostrano i primi dati della campagna abbonamenti, dopo il brutto finale di stagione: «Il tifoso palermitano è esigente, è abituato ad avere giocatori importanti nella propria squadra e le aspettative sono alte. L’entusiasmo lo portiamo noi e speriamo di fargli vedere in campo quello che si aspettano. Le avversarie? Noi quest’anno dobbiamo pensare solo a noi e non distrarci da tutto il resto».