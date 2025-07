Palermo, domani il ritiro: ecco i 25 convocati di Inzaghi

Prenderà il via domani il ritiro precampionato del Palermo. I rosanero, guidati da Inzaghi, hanno scelto la Valle d’Aosta per prepararsi al meglio alla prossima stagione. Il gruppo si ritroverà in mattinata a Saint Vincent e nel pomeriggio sosterà il primo allenamento allo stadio "E. Brunod" di Châtillon (ore 17.00 circa, ingresso libero). Agli ordini di Inzaghi ci saranno 25 calciatori (compresi quattro atleti della Primavera). Di seguito l’elenco completo: Augello, Blin, Brunori, Ceccaroni, Corona, Cutrona, Desplanches, Di Bartolo, Di Francesco, Diakité, Gomes, Gomis, Le Douaron, Lund, Magnani, Peda, Pierozzi, Pohjanpalo, Ranocchia, Segre, Vasic. Primavera: Avena Pietro (2007, difensore), Brutto Valerio (2007, centrocampista), Nicolosi Ettore Karol (2006, difensore), Squillacioti Salvatore (2008, centrocampista).