Palermo, corsie da A con Augello e Gyasi

Un ultimo tassello per sancire una rottura definitiva con il passato e rinforzare ulteriormente un comparto, quello degli esterni a tutta fascia, che dal ritorno in Serie B non ha mai dato garanzie: ora che l’obiettivo promozione non può più essere rinviato il Palermo manda alla concorrenza un segnale forte, puntando per l’undici titolare su due profili che negli ultimi anni si sono affermati nel massimo campionato. Uno è arrivato a inizio settimana ed è Augello, destinato a diventare il padrone della corsia sinistra: l’altro, Gyasi, è pronto a prendere possesso del versante opposto, con visite mediche imminenti e ufficialità a seguire.

Per il ghanese i rosa hanno imbastito una trattativa lampo con l’Empoli dopo la fumata nera per Elia. I toscani consideravano il giocatore fuori dal progetto e hanno accettato di liberarlo senza indennizzo: la rescissione potrebbe arrivare oggi stesso, poi Gyasi si unirà al Palermo con un contratto di due anni più opzione per il terzo. Per lui sarà la prima esperienza nella città in cui è nato e ha vissuto fino a 4 anni, per i rosa un colpo di alto profilo sulla fascia destra: Inzaghi punta ad averlo in ritiro fin da subito, in modo da inserirlo nei meccanismi di squadra.