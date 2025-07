Palermo, Palumbo bloccato da Saric

I movimenti in entrata del Palermo continuano a rimanere in stand-by, condizionati da alcune situazioni intricate. Le operazioni che riguardano Palumbo e Elia sono al momento congelate, non per problemi legati alle volontà dei giocatori o alle cifre in ballo, bensì per complicazioni esterne che stanno rallentando i tempi.

I due affari, di fatto, sarebbero già impostati: gli accordi con i club di appartenenza sono stati raggiunti, le intese economiche definite e anche le parti contrattuali avrebbero trovato un punto d’incontro. Ma, nonostante la volontà condivisa di portare a compimento le operazioni, tutto è stato momentaneamente messo in un cassetto, in attesa che due ostacoli ben precisi vengano superati.

Il primo freno, per l’affare Palumbo, riguarda Saric. Il centrocampista bosniaco nell’ambito della negoziazione dovrebbe passare al Modena, ma continua a prendere tempo, lasciando sospesa ogni decisione definitiva.

L'articolo completo sul Giornale di Sicilia in edicola e nell'edizione digitale.