Nodo Saric per Palumbo, Lucchesi è più di un’idea

Un lavoro che va avanti con continue telefonate che intercorrono tra il direttore sportivo del Palermo, Osti, e le varie parti con le quali il ds rosanero sta trattando per infoltire l’organico a disposizione di Inzaghi. Nessuna ufficialità ma colpi in entrata sempre più vicini per essere ufficializzati come quelli che riguardano Augello e Palumbo, virtualmente due nuovi tesserati del Palermo.

Per il primo mancano solamente le visite mediche e c’è fiducia nel poter annunciare l’ex Cagliari già in settimana. Sul fantasista del Modena, invece, l’unico ostacolo è rappresentato da Saric: il rosanero deve ancora sciogliere le riserve sulla destinazione emiliana, ma anche se non dovesse accettarla Osti troverebbe un modo per definire l’ingaggio di Palumbo in un’altra maniera.

Si è complicata la pista che porta a Elia, anche se le intenzioni sono quelle di provare a definire la trattativa: la sensazione resta comunque positiva, anche se i rosanero hanno bussato alla porta di Gyasi per valutarne la disponibilità al trasferimento in rosanero. In difesa, gli obiettivi portano il nome di Cistana e Lucchesi. Sul primo (svincolato) c’è solamente da definire i termini dell’accordo, mentre il secondo (di proprietà della Fiorentina) sarebbe il profilo ideale come vice Ceccaroni.