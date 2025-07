Palermo, in mezzo sono tutti titolari

Quattro interpreti di alto profilo, ma solo due posti a disposizione: uno dei nodi da sciogliere in ritiro riguarda la coppia che in campionato andrà a comporre la mediana del Palermo. La scelta, per nulla facile, riguarda giocatori già presenti in organico ovvero Gomes, Blin, Segre e Ranocchia: ognuno di loro ha caratteristiche diverse dagli altri e ha dimostrato, a suon di belle prestazioni, che un posto in formazione sarebbe meritato; tuttavia Inzaghi dovrà operare delle decisioni e attende di vedere in Valle d’Aosta chi tra loro darà risposte più convincenti.

A inizio giugno, prima che «Superpippo» venisse ufficializzato, l’ipotesi più concreta per la formazione era un centrocampo a cinque (tre mediani più due esterni a tutta fascia) senza trequartisti; con il passare dei giorni però le carte in tavola sono cambiate, con la scelta di potenziare la trequarti e mantenere solo quattro interpreti sulla linea mediana (due centrali e due esterni). Se sulle corsie il rinnovamento sarà profondo, al centro il Palermo potrebbe anche non intervenire e puntare sulla continuità: Gomes e Segre sono ormai due colonne del gruppo squadra, Ranocchia è il leader tecnico e una risorsa notevole sui calci piazzati e Blin ha pochi uguali in termini sia di interdizione che di carisma.