Palermo, «Amunì»: parte la campagna abbonamenti

Per il quarto anno consecutivo si rinnova la convenzione con l'università di Palermo i cui docenti, studenti e collaboratori avranno, nel periodo di vendita libera, la possibilità di acquistare l’abbonamento usufruendo delle tariffe riservate ai vecchi abbonati in fase di prelazione.

Promozioni speciali dedicate agli abbonati 2024-25 che, in alcuni casi, potranno risparmiare fino al 65% e usufruire di almeno 7 partite omaggio (fino a 12 per gli Under 16). Vantaggi anche per i nuovi abbonati che avranno a disposizione significative agevolazioni e, in base alla tariffa, risparmiare fino al 54% sul costo totale. Per tutti, anche la possibilità di rateizzare l’intero importo acquistando online.

Lunedì prende il via la campagna abbonamenti per le partite casalinghe del Palermo nel campionato di serie B 2025-2026, quest’anno accompagnata dal claim «Amunì», esortazione palermitana che significa: «avanti, andiamo, diamoci una mossa».

Dopo il successo dello scorso anno, per la prossima stagione la "promo famiglia», ovvero la promozione che permette di acquistare abbonamenti Under 14 a un prezzo agevolato, sarà estesa a tutti i settori di gradinata superiore laterale e attiva in tutte le fasi di vendita. Per accedere alla speciale promo sarà necessario acquistare contemporaneamente almeno un abbonamento intero e fino a due abbonamenti ridotti.

Per il secondo anno consecutivo, ogni abbonamento sottoscritto rappresenterà un gesto concreto di solidarietà: 2 euro saranno destinati al progetto Palermo in the Community, l’iniziativa sociale volta alla creazione di campi di calcetto nei quartieri più disagiati della città.