Palermo, in arrivo i primi tre botti

Con il mercato che domani si appresta ad aprire i battenti il Palermo vuole farsi trovare pronto e dare una sterzata in vista del ritiro: questa settimana sarà decisiva per i primi colpi in entrata, che potrebbero essere addirittura tre.

Il lavoro di Osti nelle ultime settimane ha fatto in modo che alcune operazioni possano già ritenersi virtualmente chiuse: per Augello e Palumbo mancano solo visite mediche e firma, ma negli ultimi giorni sono stati fatti enormi passi avanti per Elia e la volontà del ragazzo di tornare in rosanero può accelerare ulteriormente i tempi di chiusura.

Il primo ad aggregarsi al Palermo dovrebbe essere l’ex terzino del Cagliari, ora svincolato: per lui due anni di contratto, con opzione per il terzo in caso di promozione. Augello lascia la Serie A dopo sei anni (quattro alla Sampdoria, due in Sardegna), nonostante il tentativo in extremis della Cremonese di tenerlo nel massimo campionato. Decisiva la volontà del giocatore di rispettare la parola data ai rosa, che sperano di accoglierlo già in questi giorni.