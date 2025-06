Palermo, con Inzaghi Pohja ancora più al top

Sei mesi per ambientarsi e lasciare subito un segno imponente, ma ora è il momento di alzare ulteriormente i giri del motore e riproporre i numeri realizzativi visti a Venezia. In vista del 2025/26 il giocatore più atteso è Pohjanpalo: sarà la prima stagione che disputerà per intero con il Palermo, l’obiettivo promozione passa necessariamente dal suo apporto in zona gol.

Da quando è arrivato in Serie B viaggia a un’incredibile media di 50 reti in 90 apparizioni: i presupposti per mantenere tale rendimento nella prossima stagione ci sono tutti.

La possibilità di svolgere il ritiro con i rosa è un vantaggio importante per il finlandese, che avrà modo di affinare ulteriormente l’intesa con Brunori a prescindere dal fatto che quest’ultimo giochi accanto a lui o alle sue spalle: con la velocità e la tecnica di cui dispongono possono essere una spina nel fianco per tutti i difensori che fronteggiano e adesso avranno un mese di tempo per rendere il loro dialogo ancora più efficace; il tutto sotto la sapiente guida di Inzaghi, che dopo una carriera da grande centravanti è ora chiamato a far diventare ancora più incisivi due attaccanti tra i più forti della storia recente in Serie B.