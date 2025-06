Amelia carica i tifosi: «Inzaghi porterà il Palermo in alto, città eccezionale»

«Inzaghi arriva qui a Palermo molto carico dopo aver vinto il campionato a Pisa. Ha già creato tantissimo entusiasmo tra i tifosi palermitani, me lo raccontano con il morale a mille e la voglia feroce di lavorare per riportare il Palermo in Serie A».

Lo ha dichiarato Marco Amelia, a margine del FIP Silver Mediolanum Padel Cup in corso sui campi da padel del Country Time Club di Mondello. Inzaghi, per caricare l’ambiente, ha detto che per tifoseria e piazza il Palermo meriterebbe di stare in Champions: «Palermo è una città eccezionale con una tifoseria pazzesca, ha ragione Filippo qui il calcio deve essere da grandi palcoscenici. Ogni volta che torno faccio una gran fatica ad andarmene».