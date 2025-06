Palermo, in uscita è tutto fermo

Uscite in stand-by. Il Palermo continua a lavorare sottotraccia per sfoltire l’organico e rimodellare la rosa in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di creare un gruppo più funzionale alle idee tattiche di Inzaghi.

Alcuni giocatori non rientrano infatti pienamente nel progetto tecnico, vuoi per caratteristiche non in linea con il nuovo assetto, vuoi per un rendimento ritenuto al di sotto delle aspettative. La dirigenza è attivamente impegnata nel trovare loro una collocazione, ma la sensazione è che i movimenti in uscita stentino ancora a decollare.

E tra i nomi sulla lista dei partenti figurano anche profili di un certo peso economico e contrattuale, che potrebbero anche finire fuori dall’elenco dei convocati per il ritiro di Châtillon. Uno di questi è Insigne.

L'articolo completo sul Giornale di Sicilia in edicola e nell'edizione digitale.