Inzaghi: «Palermo forte e piazza da Champions»

Una sala gremita a Torretta, il volto sorridente di Pippo Inzaghi e una nuova stagione da costruire. Il Palermo apre un nuovo capitolo affidandosi a un tecnico che ha fame, esperienza e una missione chiara: restituire alla squadra un’identità precisa e riportarla a competere stabilmente ai piani alti.

La società punta su un profilo determinato e ambizioso, consapevole che in una piazza come Palermo nulla si improvvisa e tutto passa dalla credibilità, dentro e fuori dal campo. Dopo la separazione consensuale dal Pisa, il tecnico piacentino riparte da una piazza che non concede mezze misure.

A Palermo il calcio è appartenenza, identità, pressione, ma anche riscatto. Inzaghi ha accettato la sfida con il carisma di chi ha conosciuto la gloria da calciatore e ora cerca la consacrazione definitiva in una grande piazza da allenatore. Tocca a lui ricostruire un’identità forte, dare forma a una squadra che sappia emozionare e riconnettersi al cuore pulsante della città.