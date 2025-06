Palermo, tutti pazzi per Inzaghi: in duemila per abbracciarlo

Un amore a prima vista, con duemila persone circa a invocarlo nel piazzale del Barbera e lui che dal piano superiore sorride, quasi stupefatto dall’amore di una città che lo ha visto ieri per la prima volta non più come avversario, ma come allenatore della propria squadra del cuore. Il primo incontro tra Inzaghi e i tifosi rosanero è di quelli che difficilmente si dimenticano: se serviva un segnale di distensione tra pubblico e club dopo il fallimentare finale della scorsa stagione è arrivato, ma adesso toccherà ai giocatori dimostrare che qualcosa è cambiato con l’avvento del nuovo «sceriffo», come il tecnico è stato ribattezzato sui social del Palermo.

La prima giornata in Sicilia di «Superpippo» era iniziata in tarda mattinata, con l’arrivo a Punta Raisi e una sciarpa rosanero subito al collo. Il momento clou è però quello che, poco dopo le 19, lo vede affacciarsi dal primo piano del Barbera: davanti a lui c’è una folla incredibile, circa duemila cuori di fede palermitana che battono all’unisono e lo riempiono di cori come se ci fosse una partita in corso; sono bambini, adulti e anziani che da più di mezz’ora, sfidando il sole battente e tenendo in mano bandiere e sciarpe, si sono posizionati nel piazzale dello stadio per salutare per la prima volta quell’allenatore che sperano possa trascinare il Palermo alla Serie A.