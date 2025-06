Inzaghi entusiasta: «A Palermo darò tutto me stesso, con me chi corre poco sta fuori»

«Con la chiamata del Palermo mi si è riacceso l’entusiasmo. Stanotte non ho dormito, quello che è successo ieri è stato inaspettato e immeritato, non ho fatto niente. Ho una carica incredibile. Dobbiamo far tornare questo popolo dove merita di stare. Ho una grande responsabilità, tutti mi hanno fatto sentire importante. Daremo tutto noi stessi». Filippo Inzaghi, nuovo allenatore del Palermo, si presenta ufficialmente al centro sportivo di Torretta. Negli occhi ha ancora l’accoglienza dei tifosi di ieri pomeriggio, migliaia di persone che hanno occupato il piazzale davanti allo stadio Barbera.

«Mi ha sempre colpito la sua umiltà. Dopo la promozione del Pisa - lo introduce il direttore sportivo Carlo Osti - in serie A forse poteva anche non rimanere, quando l’ho capito è stato subito contattato da me. Non ho avuto dubbi, è stata la prima scelta. Sono contento. Ringrazio il City group, il presidente Mirri, Gardini per avermi sostenuto in questa scelta».