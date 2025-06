Palermo, tutto pronto per l’abbraccio a Inzaghi

Palermo lo aspetta con curiosità e fiducia, consapevole di aver accolto una figura carismatica, che ha scritto pagine importanti del calcio italiano da calciatore e che, da allenatore, ha già dimostrato di saper guidare gruppi con carattere, visione e spirito vincente. Inzaghi arriva con idee chiare, determinazione e voglia di far bene, intenzionato a trasmettere fin da subito la propria identità tecnico-tattica e la sua mentalità da leader.

Si preannuncia un’accoglienza calorosa, carica di passione e di speranza, che ben fotografa il desiderio collettivo di vivere una stagione da protagonisti. L’ex attaccante campione del mondo è pronto a calarsi in una nuova sfida che si presenta affascinante e allo stesso tempo ambiziosa.

È il giorno di Pippo Inzaghi. Oggi prende il via l’avventura del tecnico piacentino sulla panchina del Palermo: sarà il suo primo vero contatto con la città, con la società e soprattutto con la gente, con quei tifosi che fin dal primo istante in cui il suo nome è stato accostato ai colori rosanero hanno manifestato grande entusiasmo e aspettative.

Il debutto simbolico è previsto per questa sera, alle 19, quando Inzaghi saluterà i tifosi rosanero nel piazzale antistante lo stadio Barbera, in un momento pubblico per sancire il legame immediato tra il nuovo allenatore e la piazza.

