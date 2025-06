Palermo, in duemila abbracciano Inzaghi: «Per realizzare il sogno abbiamo bisogno di voi»

«Olè olè olè olè, Pippo, Pippo». Sono circa duemila i tifosi rosanero che hanno accolto l'arrivo di Filippo Inzaghi: il bagno di folla per l'ex campione del mondo è scattato alle 19,30 quando il nuovo allenatore del Palermo si è affacciato dalla balconata sul piazzale principale dello stadio Renzo Barbera. Su di lui piovono le speranze dell'intera piazza, affamata di Serie A.

Cori, sciarpe e bandiere hanno colorato viale del fante già dalle 18: un'attesa frenetica, esplosa quando la figura del mister ha fatto capolino da dietro le vetrate. Poi l'urlo e i cori quando la finestra si è aperta. Inzaghi visibilmente emozionato ha subito mostrato la sciarpa rosanero e applaudito i tifosi: «Grazie a tutti, non ci si abitua mai a queste emozioni: questa è la più grande accoglienza che ho mai avuto in carriera - ha detto l'allenatore tra le urla della folla -. Penso che oggi tutti abbiano capito perché ho scelto Palermo: vi ringrazio per questo affetto, me lo dovrò meritare. Non mi piace fare molte chiacchiere, mi piace fare i fatti: spero che io e i miei giocatori riusciremo a essere alla vostra altezza e di dimostrarlo molto presto. Per realizzare il nostro sogno abbiamo bisogno di voi, che siete il nostro dodicesimo in campo».