«Nuovo sceriffo in città», arriva a Palermo Pippo Inzaghi

Pippo Inzaghi è appena sbarcato all’aeroporto Falcone-Borsellino, accolto dall’entusiasmo dei tifosi e con una sciarpa rosanero al collo. È iniziata la sua avventura alla guida del Palermo Calcio. Sorridente e visibilmente emozionato, il nuovo tecnico ha salutato i presenti con grande disponibilità.

Pochi minuti dopo l’atterraggio, è arrivata anche la conferma social del club, che ha accolto il suo nuovo allenatore con un post scherzoso ma dal sapore cinematografico:

«𝐍𝐞𝐰 𝐬𝐡𝐞𝐫𝐢𝐟𝐟 𝐢𝐧 𝐭𝐨𝐰𝐧 ⭐️». Un modo diretto e ironico per presentare Inzaghi come il leader chiamato a riportare ordine e ambizione in città.

Per l’ex bomber di Milan e Nazionale è la prima esperienza in Sicilia, ma già promette scintille: il Palermo punta a tornare protagonista in Serie B e sognare la promozione.

E da oggi, con la sua sciarpa al collo, Pippo Inzaghi è molto più che un ex campione: è il nuovo volto della speranza rosanero.