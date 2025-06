Coppa Italia, per il Palermo esordio contro la Cremonese ma il sogno è la Juve

La nuova stagione del Palermo comincerà ufficialmente sabato 16 agosto: alle 21.15 i rosanero scenderanno in campo allo stadio Zini di Cremona per affrontare i grigiorossi nel match valido per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26. L'anno scorso era stato il Bologna di Vincenzo Italiano ad aggiudicarsi la competizione.

Per i rosanero, la sfida con la Cremonese è un banco di prova subito impegnativo contro una formazione reduce dalla promozione in Serie A, conquistata attraverso i playoff di Serie B.

Chi supererà il primo turno affronterà nei sedicesimi la vincente tra Udinese e Carrarese. In caso di sfida contro i friulani, sarebbe un confronto dal sapore speciale, contro un club ormai presenza fissa in Serie A. Un incrocio con la Carrarese, invece, rappresenterebbe una novità assoluta e interessante, considerando il buon campionato di B disputato dai toscani.

Lo scenario più suggestivo si presenterebbe però agli ottavi, dove nel percorso dei rosanero potrebbe spuntare la Juventus.