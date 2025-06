Palermo, Brunori vuole il record e la A

La quinta stagione insieme è quella in cui realizzare i sogni che, per un motivo o per un altro, non si sono avverati fino a questo momento, dalla promozione in A fino al record di gol.

Uno dei sogni si sta già realizzando ed è quello di gettare le basi per un’estate tranquilla, lontana da sirene di mercato e con la certezza di un ruolo centrale nel progetto tecnico: il quinto capitolo della storia tra Brunori e il Palermo sta nascendo sotto una stella di ottimismo, sulla scia di quanto avvenuto a livello individuale negli ultimi mesi, ma solo con il passare delle settimane e soprattutto con le prime apparizioni in campo si vedrà se e come il bomber entrerà in maniera ancora più marcata nella storia rosanero.

Un anno fa di questi tempi, nonostante le parole apparentemente rassicuranti di De Sanctis, il numero 9 e il Palermo sembravano due mondi destinati a non incontrarsi più: le parole fraintese dai tifosi dopo Venezia e le sirene di altre squadre tra Serie A e B potevano preludere a un doloroso addio, ma nessuna trattativa si è poi concretizzata.