Palermo, in porta è tempo di scelte

Quattro situazioni diverse, un unico obiettivo: ritagliarsi un ruolo da protagonisti a Palermo come guardiani della porta.

In quel ruolo, dove i posti a disposizione sono tre, è previsto un rinnovamento profondo ed è difficile che chi è attualmente sotto contratto vi rimanga nel 2025/26: sul titolare tra i pali la strada è già tracciata, sul dodicesimo ci sono maggiori interrogativi così come sul terzo portiere, per il quale l’ipotesi della promozione di un under non è così scontata.

Di certo per ciascun estremo difensore sarà un’estate lunga e ricca di colpi di scena: l’obiettivo di definire le gerarchie prima di inizio ritiro è piuttosto difficile.

