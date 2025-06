Palermo, inizia l’era Inzaghi. Ora si può pensare alla A

Anche l’ultimo tassello del puzzle è incastrato. Inzaghi è il nuovo allenatore del Palermo, con la missione di riuscire dove prima di lui Corini, Mignani e Dionisi hanno fallito: centrare la promozione in A.

«Superpippo» in carriera l’ha ottenuta due volte, l’ultima poche settimane fa: ora la sfida sarà risollevare i rosa dopo una stagione disgraziata, chiusa al primo turno dai play-off, trasmettendo le giuste motivazioni sul piano sia psicologico che tattico.

Nello staff di Inzaghi, come da previsioni, ci saranno Maurizio D’Angelo come vice, Luca Alimonta e Daniele Cominotti come preparatori atletici, Simone Baggio come match analyst, Federico Orlandi come allenatore dei portieri e l’ex rosanero Evans Soligo come collaboratore tecnico.

In più il club di viale del Fante sta valutando se mantenere all’interno dello staff alcuni componenti che ne hanno fatto parte finora, affiancandoli ai nuovi arrivati, o dare piena carta bianca agli uomini di «Superpippo». Inzaghi ha firmato per due anni con opzione per il terzo e sarà pienamente operativo dal 1° luglio.