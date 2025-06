Quel giorno che Pippo Inzaghi segnò tre gol al Palermo

È il 25 settembre del 1994, Filippo Inzaghi, da oggi nuovo allenatore del Palermo, ha da poco compiuto 21 anni e gioca in Serie B, nel Piacenza, la squadra della sua città, appena retrocessa. È già una promessa del calcio italiano e infatti veste la maglia azzurra dell'Under 21. Quella domenica, quarta giornata di campionato, non figura però nell'undici titolare e si accomoda in panchina. Di scena al Garilli c'è proprio il Palermo. Al centro dell'attacco, nella formazione di casa, un beniamino del pubblico, si chiama Antonio De Vitis, detto Totò, e tutti lo ricordano con affetto anche all'ombra del Monte Pellegrino per via degli otto gol segnati in maglia rosa dieci anni prima, quando l'età del bomber leccese era più o meno la stessa di quel giovanotto che oggi in panchina scalpita per entrare in campo.

Lo farà ben presto, al 17' del primo tempo, complice l'infortunio dell'ala destra Turrini. Su quella fascia in maglia rosa (a dire il vero quel giorno bianca con strisce rosa-nero orizzontali, casacca indimenticabile per i tifosi) opera Caterino, famoso per le sgroppate dai capelli biondi al vento. Al centro del reparto arretrato, invece, il libero è Biffi, uno che tanti anni dopo lo stesso Inzaghi ricorderà, in una conversazione sul web con Bobo Vieri, come uno dei difensori più cattivi della B.