Filippo Inzaghi è l'allenatore del Palermo, per lui contratto pluriennale

Il Palermo calcio ufficializza l'ingaggio di Filippo Inzaghi come tecnico della prima squadra. L'allenatore emiliano, a partire dal prossimo 1 luglio, si legherà al club rosanero con un contratto biennale, con opzione per il terzo anno in caso di promozione in serie A.

«A Inzaghi il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero», si legge nella nota ufficiale della società di viale del Fante.

Inzaghi, nato a Piacenza 51 anni fa, è stato uno dei migliori attaccanti della sua generazione, mettendo a segno 291 gol con le squadre di club (undici anni al Milan la sua più lunga militanza) e 25 con la maglia della nazionale italiana.

Ha iniziato ad allenare nella stagione 2014/2015, sulla panchina del Milan. Alla guida di Venezia, Benevento e Pisa ha ottenuto tre promozioni dalla serie B alla serie A. Il Palermo gli chiede la quarta.