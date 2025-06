Palermo, per la A serve il metodo Inzaghi

L’ufficialità è attesa a breve, ma il progetto del Palermo per la prossima stagione ha già preso forma. Non si tratta più solo di indiscrezioni o suggestioni estive: il club rosanero sta compiendo scelte nette, pianificate, che segnano una discontinuità rispetto al recente passato.

Il nuovo corso tecnico parte da un nome che non ha bisogno di grandi presentazioni: Pippo Inzaghi. Una decisione che non è soltanto tecnica, ma profondamente strategica e di medio lungo termine. Perché puntare su un allenatore come lui significa lanciare un messaggio chiaro sia all’ambiente che alla concorrenza: il Palermo vuole salire di categoria e intende farlo senza più mezze misure.

Le ferite della stagione passata sono ancora fresche, le difficoltà vissute – tecniche, tattiche e mentali – ben presenti nella memoria di società, squadra e tifosi. Ma è proprio da quelle battute d’arresto che nasce l’urgenza di voltare pagina. La promozione è un obiettivo concreto più che mai, che non ammette tentennamenti o compromessi.