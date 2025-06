Inzaghi disegna il nuovo Palermo

È tempo dei primi dialoghi sul fronte mercato: il Palermo sa bene quali sono i ruoli in cui è più urgente investire e, con il ritiro in programma tra un mese (le date verranno ufficializzate nei prossimi giorni), non vuole farsi trovare impreparato. Una delle priorità dei rosa riguarda la difesa e nello specifico il braccetto di destra.

Il nome che sembra aver preso quota è quello di Marcandalli: a inizio giugno il Palermo lo aveva inserito tra le opzioni in quota under, ora l’interesse si è intensificato e si valuterà insieme al Genoa la fattibilità dell’operazione. Difficilmente al classe 2002 verrebbe garantito un ruolo di primo piano in rossoblù, più probabile possa averlo a Palermo.

Un altro profilo su cui potrebbero muoversi in viale del Fante è quello di Lazovic, in scadenza con il Verona. La sua esperienza farebbe comodo al Palermo, così come la sua duttilità: il serbo infatti può giocare sia da mezzala che da esterno, ruolo che ha ricoperto soprattutto al Genoa. Adesso toccherà a lui decidere se ripartire dalla Sicilia, valutare altre opzioni in Italia oppure tornare in patria per l’ultimo capitolo della carriera: il piano B per i rosa porta a Sersanti, in uscita dalla Juventus e reduce da un’ottima stagione alla Reggiana.