Palermo pronto al decollo, inizia l’era Inzaghi-Osti

Prende forma il nuovo Palermo che nella prossima stagione avrà il compito di provare a riscattarsi dopo l’annata passata, dove i risultati sono stati ben al di sotto delle aspettative. Ieri è arrivato il primo passo verso l’approdo in Sicilia di Pippo inzaghi: l’allenatore si è infatti separato ufficialmente dal Pisa.

La società toscana, con una nota, ha comunicato «di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale» ringraziando Inzaghi e il suo staff «per l’opera professionale svolta e per il proficuo e vincente percorso congiunto culminato con la promozione nella massima serie. A loro giungano i migliori auspici per il prosieguo delle rispettive carriere».

Un passaggio atteso e necessario per permettere al tecnico emiliano di iniziare ufficialmente la sua avventura a Palermo. Di fatto, però, l’ex attaccante del Milan è già pienamente immerso nella pianificazione del nuovo progetto tecnico. I primi contatti con il club rosanero risalgono a diverse settimane fa, e in questi giorni si è lavorato in maniera intensa dietro le quinte per definire linee guida, strategie e profili ideali per costruire un organico in grado di competere con ambizione.