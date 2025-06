Palermo, Inzaghi prepara lo sbarco

Dopo settimane di trattative serrate e intense, arriva la svolta nella trattativa che porterà Pippo Inzaghi sulla panchina del Palermo. L’allenatore piacentino oggi interromperà il suo rapporto con il Pisa, aprendo così la strada a una nuova avventura in Sicilia.

Sebbene la firma definitiva con il club rosanero non sia ancora stata formalizzata, le ultime ore hanno segnato un netto passo avanti, testimoniando la volontà condivisa di chiudere positivamente l’accordo. Anche se va sottolineato che l’intesa di massima non è mai stata seriamente messa in discussione nel corso dell’intero percorso.

Il confronto tra Palermo e Pisa si è infatti svolto in un clima di collaborazione e correttezza, elementi che hanno facilitato un accordo basato su un gentleman agreement. In questo modo è stato possibile sciogliere consensualmente il vincolo contrattuale che legava Inzaghi ai toscani per altri due anni. Uno degli aspetti più delicati riguarda la contropartita tecnica.