Palermo-Inzaghi alla stretta finale

Questione di tempo. La trattativa per portare Pippo Inzaghi sulla panchina del Palermo resta la pista privilegiata e continua a rappresentare la prima opzione scelta dai vertici del club rosanero per rilanciare con forza le proprie ambizioni in vista della prossima stagione.

Si tratta, in sostanza, della figura individuata come quella più adatta per dare una svolta al progetto tecnico, imprimere una nuova mentalità alla squadra e cercare quella continuità di rendimento che è mancata nei momenti cruciali dello scorso campionato. E il Palermo è anche pronto ad accontentare «Superpippo» in tutto, visto che sa già della sua voglia di arrivare in rosanero.

Tuttavia, tra l’intenzione e la realizzazione c’è di mezzo un nodo importante da sciogliere: il Pisa. Il club toscano, infatti, detiene ancora il controllo contrattuale sul tecnico piacentino, il quale è legato alla società nerazzurra da un accordo valido per le prossime due stagioni. Ciò conferisce al Pisa una posizione di forza nella trattativa, poiché in questo momento è proprio la società toscana ad avere il coltello dalla parte del manico.