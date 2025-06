Palermo-Inzaghi, il matrimonio si fa

Giorni intensi e decisivi in casa Palermo. Il club rosanero è al lavoro con grande determinazione per chiudere in tempi brevi la questione legata alla guida tecnica, consapevole che la scelta dell’allenatore rappresenta il primo passo fondamentale per dare avvio alla costruzione della nuova squadra. La volontà della dirigenza è chiara: definire al più presto il profilo del nuovo tecnico per poter poi aprire ufficialmente il secondo fronte operativo, quello del calciomercato, in vista di una stagione in cui l’obiettivo dichiarato sarà quello di puntare in alto e recitare un ruolo da protagonista nella corsa alla promozione.

Il tempo, al momento, gioca a favore del Palermo, ma la sensazione è che si possa chiudere nel giro di pochi giorni. Prima si risolve il nodo allenatore, prima sarà possibile sedersi attorno a un tavolo per discutere dei rinforzi necessari per elevare il livello qualitativo dell’organico. Un organico che ha bisogno di nuova linfa, di elementi capaci di apportare energia e personalità, ingredienti indispensabili per tentare il salto di qualità definitivo.