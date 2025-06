Il Palermo aspetta il «sì» di Inzaghi

Un puzzle da comporre il prima possibile per programmare al meglio la prossima stagione: la rifondazione in casa Palermo partirà in questi giorni e, se la scelta sulle figure di riferimento è stata già presa, quel che manca è l’incastro dei vari tasselli. Tre le operazioni da concretizzare, presumibilmente a partire da metà settimana: la conferma di Osti alla direzione sportiva, la separazione da Dionisi e la fumata bianca con Pippo Inzaghi.

In tutti e tre i casi si tratta di una formalità. Sul rinnovo del dirigente, il cui contratto scade il 30 giugno, il City Football Group non ha mai avuto dubbi fin dall’amara conclusione della stagione: Osti è un riferimento per i giocatori ed è l’unica figura societaria a non essere mai stata contestata dai tifosi, che hanno espresso un giudizio positivo sulla campagna acquisti invernale contrariamente a quanto fatto su quella estiva, condotta da De Sanctis (poi silurato a fine 2024) e Bigon.