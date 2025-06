Il Palermo del futuro tra ritocchi e 3-4-2-1

Non più soluzione tampone come negli ultimi tre anni, ma riferimento fin da subito per costruire una classifica di vertice: sarà quasi sicuramente il 3-4-2-1, o all’occorrenza il 3-5-2, il modulo del nuovo Palermo targato verosimilmente Pippo Inzaghi , con l’auspicio di trovare quell’equilibrio e quella continuità che con Dionisi non ci sono mai stati. In ciascun reparto le ombre hanno di gran lunga superato le luci e quei pochi aspetti che hanno funzionato andranno perfezionati.

Portieri

L’intento dei rosa per il 2025/26 dovrebbe portare ad Audero titolare e Gomis dodicesimo. Ci sono tuttavia alcune variabili di cui tenere conto: per l’indonesiano la cifra fissata dal Como per venderlo, per il numero 16 le condizioni fisiche dopo il grave infortunio di un anno fa. Destinati all’addio Sirigu e Desplanches, il primo per fine contratto e il secondo in prestito, per non aver ripagato le aspettative del club: il suo principale tallone d’Achille si è rivelato il gioco con i piedi nel costruire dal basso.