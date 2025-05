Ceccaroni e Magnani, il Palermo rialza il muro

Al netto di numeri poco incoraggianti, con un peggioramento evidente rispetto al girone d’andata, la difesa a tre è tra le poche cose che il Palermo è orientato a mantenere in vista della prossima stagione, soprattutto se in panchina dovesse arrivare una figura come Inzaghi che con quest’assetto ha costruito le sue recenti fortune. Per quanto riguarda gli interpreti, qualcosa è destinato a cambiare: Baniya tornerà al Trabzonspor e il comparto riserve verrà rivoluzionato, mentre le certezze riguardano i due giocatori che con la difesa a tre hanno reso al meglio.

Non è un caso che l’eliminazione ai play-off dei rosa sia arrivata con la retroguardia rivoluzionata causa infortuni: Magnani ha dovuto dare forfait per il dolore persistente alla gamba, Ceccaroni è sceso in campo ma la spalla che contro il Südtirol era andata ko continuava a fare male, limitandone l’efficacia sia in spinta che in marcatura.

A Castellammare di Stabia Dionisi ha dovuto schierare un terzetto d’emergenza con il numero 32 braccetto sinistro a mezzo servizio, Baniya al centro (preferito a Blin) e Diakité a destra: il turco, che in stagione è stato sufficiente da braccetto destro ma disastroso da centrale, ha lisciato il pallone da cui è nata la marcatura decisiva di Adorante, mentre il maliano ha commesso tantissimi errori e quando c’era da spingere non è mai stato un fattore.