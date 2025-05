Palermo, niente riscatto per Baniya: torna in Turchia

Dopo una sola stagione Baniya lascia Palermo. Il club rosanero ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto sul cartellino del difensore italo-turco, di proprietà del Trabzonspor, che ammontava a una cifra importante: 3,2 milioni di euro. Un investimento significativo che, alla luce della stagione disputata, è risultato eccessivo. Il rendimento di Baniya, arrivato in Sicilia lo scorso agosto con aspettative elevate, ha infatti risentito di alcune difficoltà nel corso dell’anno. Dopo un inizio promettente, con prestazioni solide e un buon impatto, il difensore ha mostrato una flessione nelle sue prestazioni, che si è tradotta in qualche disattenzione importante. Errori che sono costati caro alla squadra, influendo talvolta negativamente sui risultati. In totale, Baniya ha collezionato 31 presenze condite da due reti contro il Südtirol e lo Spezia. Ora il giocatore tornerà a disposizione del Trabzonspor, che molto probabilmente proverà a collocarlo sul mercato. Diverse squadre francesi, infatti, sembrano essersi mosse con interesse per assicurarsi le sue prestazioni.

La decisione di Palermo si inserisce nel progetto che ha l’obiettivo di pianificare al meglio la rosa per la prossima stagione. A salutare sarà anche Henry che tornerà al Verona dopo un anno sicuramente non da incorniciare in rosanero. Anche lui, come per Baniya, l’inizio era stato incoraggiante, ma con il rientro a pieno regime di Brunori, l’acquisto di Pohjanpalo e la crescita di Le Douaron il suo spazio si è ridotto, arrivando alle zero presenze da febbraio in poi. Per lui in rosanero 25 presenze complessive e due reti contro Juve Stabia e Reggiana.