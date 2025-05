Palermo, Inzaghi ora scatta in pole

È partito il toto-allenatore in casa Palermo. Ormai non si parla d’altro, per le strade e sui social girano tanti nomi e ci sono diverse suggestioni su chi possa essere il profilo giusto per sedere sulla panchina rosanero per una stagione, la 2025/26, che per forza di cose sarà sotto i riflettori in quanto quella del definitivo salto di qualità che società e tifosi si aspettano.

Innanzitutto, c’è ancora da risolvere la questione Dionisi. Detto che le strade tra il tecnico e la società rosanero sono ormai ben lontane, l’accordo per una separazione consensuale non è ancora arrivato e non è detto che arrivi. L’intenzione è quella di provare ad evitare che Dionisi resti legato al Palermo per gli altri due anni di contratto che gli rimangono, ma le due parti non si sono ancora definitivamente avvicinate e, quindi, i tempi si sono inevitabilmente allungati. L’interesse del Modena per il tecnico, però, potrebbe cambiare gli scenari ben presto.