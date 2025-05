Palermo, Vanoli è più di un’idea

In cima alla lista delle priorità, com’è prevedibile, ci sono la definizione dell’organigramma tecnico e la scelta dell’allenatore. Il direttore sportivo sarà Osti – manca ancora la firma ma, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere solo una formalità – mentre per la guida tecnica il quadro non è stato ancora definito, anche se i primi contatti esplorativi con alcuni profili ritenuti idonei hanno restituito segnali positivi. L’attesa è legata anche alla chiusura ufficiale di tutti i campionati: la Serie A si è conclusa solo domenica scorsa, mentre in B mancano la finale play-off tra Spezia e Cremonese che decreterà la terza squadra promossa nella massima serie e il play-out.

L’identikit del nuovo allenatore rosanero si sta comunque delineando con maggiore nitidezza. Il requisito imprescindibile, condiviso trasversalmente da tutti i nomi fin qui sondati, è l’esperienza e la profonda conoscenza della categoria. Un aspetto ritenuto determinante per un club che non può più permettersi altre stagioni interlocutorie. Il nome circola da più tempo, e continua a essere quello più caldo, è quello di Gilardino. L’ex attaccante rosanero ha già dimostrato di saper vincere in B, centrando la promozione con il Genoa tre stagioni fa, subentrando in corsa a Blessin in quella che inizialmente doveva essere una soluzione temporanea. Quella che sembrava una semplice transizione si è trasformata invece in un progetto vincente: conferma in Serie A e salvezza raggiunta sul campo, prima di un esonero arrivato nell’ultima stagione che ha fatto discutere, soprattutto per la tempistica.

