Palermo, Aquilani: «Ho avuto contatti con la società durante la stagione»

«Sto avendo dei contatti e cerco di capire quale situazione mi si addice di più per le mie caratteristiche però sono pronto per tornare ad allenare. Con il Palermo ho avuto dei colloqui durante la stagione nel momento in cui penso che abbiano parlato anche con altri allenatori poi non ci siamo più sentiti». Lo ha detto Alberto Aquilani a margine della ventesima edizione della Golf Cup organizzata dalla fondazione Vialli Mauro a Royal Park I Roveri di Fiano in provincia di Torino.