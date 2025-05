Palermo, occhio alle liste. In due diventano «grandi»

Come in ogni finestra di mercato è tempo di aggiornare le liste, tema su cui i parametri della Lega B sono rigidissimi: se infatti non ci sono limiti per under e giocatori bandiera, sugli over c’è un massimo tassativo di 18 da rispettare e anche quest’estate le strategie del Palermo saranno improntate a rispettare tale diktat; tuttavia sul tavolo del club ci saranno parecchie questioni da affrontare quando, il 1° luglio, prenderanno il via le trattative.

Quest’anno a scalare in lista over saranno i giocatori nati entro il 31 dicembre 2001: nelle file dei rosa toccherà dunque a Ranocchia e Pierozzi passare con i grandi. Nessuno dei due ha avuto un’annata particolarmente brillante, ma difficilmente il Palermo deciderà di privarsi di loro: il numero 10 ha pagato l’arretramento in mediana e nonostante gli otto assist a referto (solo in quattro hanno fatto meglio in Serie B) la qualità delle sue prestazioni è notevolmente peggiorata, a causa soprattutto delle lacune difensive, facendogli perdere il posto da titolare; l’ex Fiorentina è stato frenato dagli infortuni nella prima parte della stagione e ha trovato stabilità nell’undici iniziale solo nella seconda, da esterno a tutta fascia, senza però imporsi come uno dei migliori della categoria.