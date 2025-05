Palermo, ciao Dionisi. Caccia al successore

Dionisi-Palermo, capolinea. Si chiude l’esperienza del tecnico toscano sulla panchina rosanero, nel modo più amaro possibile, ovvero con un addio dettato dai risultati deludenti raccolti nel corso della stagione appena conclusa. Un amore mai sbocciato quello tra il Palermo e Dionisi, che già nella prima fase del campionato non aveva convinto appieno, inducendo la dirigenza a continue riflessioni sulla sua posizione. L’ultimo allenamento di ieri mattina ha segnato la fine. Un saluto che non è un arrivederci al prossimo ritiro, ma una separazione vera e propria.

A tal proposito, sono in corso valutazioni sulla formula con cui il matrimonio, iniziato con i migliori propositi, si trasformerà in divorzio. Le strade possibili sono due: esonero o risoluzione. Nel primo caso, Dionisi continuerebbe a percepire lo stipendio fino all’approdo in un nuovo club o fino alla naturale scadenza del contratto (30 giugno 2027); nel secondo, si tratterebbe di trovare un accordo economico che accontenti entrambe le parti, interrompendo il rapporto con effetto immediato. Una soluzione, questa, complessa, soprattutto per via dell’ingaggio elevato dell’ex tecnico di Empoli e Sassuolo, oneroso per i parametri della Serie B, che rende difficile l’intesa.