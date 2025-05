Palermo, Osti incassa la fiducia

Il Palermo riparte da Osti. Il club rosanero e il direttore sportivo sono pronti a formalizzare a breve un’intesa che rappresenta molto più di una semplice conferma: è il primo fondamentale tassello dal quale costruire la prossima stagione. Non ci sono ancora firme sui contratti (arriveranno tra pochi giorni), ma i presupposti per il proseguimento del rapporto sono solidi e condivisi, tanto da rendere la prosecuzione quasi scontata. Nessun ostacolo tra le parti, che in questi mesi hanno gettato le basi di una collaborazione proficua e ambiziosa.

Arrivato a gennaio, Osti ha dovuto misurarsi con una situazione tecnica e ambientale tutt’altro che semplice. Il campionato era già fortemente in salita per i rosanero e la stagione fortemente condizionata da scelte precedenti e da una classifica che lasciava poco spazio alle illusioni.

Eppure, in poco tempo, è riuscito a incidere in modo tangibile. I segnali sono arrivati chiari: coerenza nelle strategie, scelte mirate, tempestività operativa. E ora che si apre un nuovo ciclo, il dirigente è già al lavoro per colmare le lacune strutturali emerse durante gli ultimi mesi, con un piano ben definito che coinvolge sia la costruzione della rosa sia la scelta dell’allenatore.