Palermo, in sette (forse) tornano a casa

C’è chi ha giocato sei mesi in altre squadre, chi è stato mandato in prestito per l’intera stagione e chi chiuderà la sua esperienza in rosanero: il Palermo inizia a riflettere anche sui giocatori che sono stati in prestito in altri club, al netto del fatto che alcune di queste società vantano dei diritti di riscatto da esercitare entro il 18 giugno.

La società di viale del Fante, con diverse formule, ha ben dieci giocatori che in linea teorica vedranno scadere i loro prestiti. Su tutti (i principali dai quali i rosanero potrebbero fare anche una piccola cassa) sono Saric, Graves e Aurelio. Il centrocampista bosniaco si è trasferito in Romagna lo scorso gennaio con la formula del prestito con diritto di riscatto.

All’interno dell’accordo era previsto anche l’obbligo in caso di promozione, ma questa eventualità non può più realizzarsi. Pertanto il Cesena, qualora dovesse voler riscattare Saric, dovrebbe versare nelle casse rosanero poco meno di un milione.