Palermo, tre big rischiano di salutare

Dovevano essere i trascinatori verso il ritorno in Serie A, sono i simboli di un flop fatto di promesse non mantenute, equivoci tattici e mancanza di leadership nei momenti topici. La rivoluzione dell’organico rosanero dovrebbe partire dal comparto esterni, coinvolgendo in particolare i tre profili di maggior esperienza che non hanno mai rispettato le aspettative: Di Mariano, Insigne e Di Francesco hanno ancora un anno di contratto, ma sono reduci da una stagione piuttosto deludente e il club potrebbe decidere di puntare su altro per rilanciare le proprie ambizioni.

Il dato più lampante del loro flop è quello realizzativo. Nel 2024/25 hanno collezionato 6 gol in tre, davvero troppo poco per una squadra che ambiva a consolidarsi nei piani alti della Serie B: Insigne è quello che ha timbrato di più, ovvero quattro volte, ma l’ultima rete l’ha segnata addirittura a inizio ottobre contro il Modena; Di Mariano e Di Francesco hanno invece una marcatura a testa, rispettivamente contro Cosenza e Sampdoria.