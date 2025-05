Palermo, c’è subito il nodo Audero

L'eliminazione dai play-off maturata sabato sera al Menti contro la Juve Stabia apre di fatto le riflessioni in vista della prossima stagione. In attesa di sciogliere il nodo legato al direttore sportivo (non ci vorrà molto per giungere ad una decisione finale su Osti), il Palermo inizia a gettare le basi ed effettuare i primi ragionamenti soprattutto sui calciatori in prestito presenti in rosa. Nello specifico si tratta di Audero, Baniya e Henry. Partendo dal portiere di proprietà del Como, il suo futuro è al momento un rebus per una serie di motivi. A cominciare dalla formula con cui è arrivato in rosanero lo scorso gennaio: prestito secco di 6 mesi.

L’italo-indonesiano ha vissuto una metà di stagione sicuramente ottima sotto il profilo del rendimento ed è stato determinante in diverse partite con i suoi interventi, dando una grande sicurezza a tutto il reparto arretrato (15 presenze, 21 gol subiti e 3 clean sheet). Il suo contratto con i lariani, che lo hanno acquistato dalla Sampdoria la scorsa estate per circa 5 milioni, scade nel 2028 e, di fatto, rappresenta un ostacolo per il suo trasferimento futuro in Sicilia, considerato che il club lombardo avrà tutta l’intenzione di monetizzare o di cederlo con una formula che poi possa in qualche modo trasformarsi in una cessione definitiva. Le riflessioni verranno fatte nelle prossime settimane, ma è chiaro che occorrerà investire qualora si dovesse decidere di puntare su Audero anche per la prossima stagione.