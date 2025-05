Palermo, flop totale: una stagione buttata via. Ecco le cinque cause del tracollo

La gara con la Juve Stabia ha chiuso la stagione del Palermo, seguendo un copione che vede Brunori e compagni incapaci di trovare le risorse per recuperare da una situazione di svantaggio: la reazione dopo il gol di Adorante al 67’ è stata pressoché nulla, con Thiam che ha dovuto sporcarsi i guanti solo su un colpo di testa di Ceccaroni al 94’.

Ancora una volta nel momento in cui serve qualcosa in più in termini di personalità i rosa fanno scena muta: Dionisi aveva chiesto di interpretare la sfida del Menti come una finale, ma l’atteggiamento dei suoi non è mai sembrato quello di una squadra con un solo risultato su tre.

Uno scenario per niente episodico: nelle 19 partite in cui è andato sotto il Palermo non ha mai vinto e solo in cinque casi (Cosenza nel girone d’andata, Sampdoria due volte, Mantova e Carrarese al ritorno) ha agguantato il pareggio.