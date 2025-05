Il crollo del Palermo, Brunori: «Siamo tutti responsabili»

Ci mette la faccia, come spesso ha fatto, Matteo Brunori al termine dell’ultima partita della stagione, quella che il Palermo ha perso in casa della Juve Stabia. «Dispiace tantissimo, perché sappiamo in questa stagione quanta sofferenza abbiamo dato alla nostra gente. Ci sono stati troppi alti e bassi e non va bene. Abbiamo tutti delle responsabilità, sappiamo benissimo che il Palermo merita ben altro» - dice il capitano del Palermo -. Ognuno di noi deve fare un esame di coscienza e bisogna trovare la forza di ripartire assieme e trovare un equilibrio. Palermo ha la forza di ripartire, l'ha fatto in tempi difficili. Siamo consapevoli di dovere dare qualcosa in più assolutamente. Insieme alla nostra gente ci sarà un futuro migliore».

Parole che guardano al futuro, quindi, per Brunori, totalmente diverse a quella della passata stagione. Il capitano ribadisce la necessità di tirare una riga, azzerare e ricominciare. «È difficile anche trovare le parole, in questi momenti è meglio stare in silenzio e fare ognuno un esame di coscienza. Bisogna trovare la forza per ripartire tutti insieme».