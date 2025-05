Disastro Palermo, passa la Juve Stabia

Qualcuno dice che quando tutto è perduto, tutto è possibile. Per gli altri, però, Ma non per il Palermo di quest’anno che chiude la sua stagione nel peggiore dei modi. Ovvero, perdendo in casa della Juve Stabia nel primo turno dei play-off. I sogni di Serie A del City Football Group anche per quest’anno (il terzo) restano nel cassetto ed è chiaro che già da oggi sarà tempo di riflessioni, perché da luglio scorso a ieri sera non ha funzionato niente e il risultato di Castellammare di Stabia ne è una logica conseguenza.

La sconfitta con le «vespe» mette fine ad un anno sciagurato che non ha mai avuto la sua stella cometa. L’ultimo scempio s’è compiuto appunto nel piccolo stadio della Juve Stabia, una neopromossa che è arrivata quinta in campionato - tre posizioni sopra il Palermo - che è stata costruita con pochi soldi ma che gioca a calcio (l’ha fatto anche quando è stata battuta dai rosanero nelle due partite della stagione regolare). Cosa che al Palermo non è mai riuscita quest’anno. Nemmeno quando a Manchester hanno aperto i cordoni della borsa per prendere Audero, Magnani e Pohjanpalo a gennaio, arricchendo la rosa di tre giocatori di qualità ed esperienza.